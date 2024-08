Tailandia: Preoccupazioni per l'apprezzamento del baht e l'impatto sulle esportazioni

21 Agosto 2024_ Il presidente del Consiglio dei Trasportatori Marittimi della Thailandia, Chaiyan Charoensuk, ha espresso preoccupazione per l'improvviso apprezzamento del baht, che ha raggiunto 34,5 baht per dollaro, rispetto ai 36-36,50 baht di luglio. Questo cambiamento potrebbe influenzare negativamente le esportazioni, che nel primo semestre del 2024 sono cresciute del 2% grazie a un baht più debole. Chaiyan ha avvertito che l'apprezzamento del baht potrebbe colpire in particolare il settore agricolo, che ha visto un aumento del 20% nelle esportazioni nel primo semestre. La fonte di queste informazioni è il sito di notizie กรุงเทพธุรกิจ. Il presidente ha inoltre sottolineato l'importanza di mantenere il baht in un intervallo di 35-36 baht per dollaro per garantire la stabilità delle esportazioni.