Tailandia: Preoccupazioni per possibili disordini nel profondo sud in vista dell'anniversario del massacro di Tak Bai

25 Ottobre 2024_ Le autorità tailandesi esprimono preoccupazione per la possibilità di nuovi disordini nel profondo sud del Paese, in coincidenza con...

25 Ottobre 2024_ Le autorità tailandesi esprimono preoccupazione per la possibilità di nuovi disordini nel profondo sud del Paese, in coincidenza con la scadenza del termine di prescrizione per il caso del massacro di Tak Bai. Il comandante della 4ª Regione dell'Esercito, il generale Paisal Ngamkamol, ha richiesto maggiore vigilanza da parte delle autorità locali per prevenire provocazioni da gruppi esterni. Il ministro degli Interni, Anutin Charnvirakul, ha ordinato ai governatori provinciali di garantire la sicurezza in vista del 20° anniversario dell'incidente, avvenuto il 25 ottobre 2004. Il massacro di Tak Bai, che ha avuto luogo a Narathiwat, è un evento cruciale nella storia della sicurezza del sud della Thailandia, dove tensioni etniche e religiose sono persistenti. La notizia è riportata dal Bangkok Post. Le autorità stanno intensificando le misure di sicurezza in risposta a recenti attacchi, tra cui due esplosioni a Narathiwat che hanno ferito tre soldati.