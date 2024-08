Tailandia: Preparativi di Bangkok per affrontare le inondazioni imminenti

27 Agosto 2024_ Il governatore di Bangkok, Chatchart Sitthiphan, ha annunciato che la città è pronta a gestire l'arrivo di acqua piovana e flussi d'acqua provenienti dal nord, rassicurando che non ci saranno inondazioni come nel 2011. Le autorità stanno monitorando la situazione e collaborando con vari enti per prevenire possibili allagamenti in alcune aree della capitale. Attualmente, i livelli d'acqua nei principali bacini idrici sono sotto controllo e le misure di sicurezza sono state potenziate, inclusa la preparazione di sacchi di sabbia per le zone a rischio. La notizia è riportata da khaosod.co.th. Le autorità di Bangkok hanno anche avviato piani di emergenza per assistere le comunità vulnerabili in caso di inondazioni, con particolare attenzione alle 16 comunità a rischio lungo il fiume Chao Phraya.