Tailandia: Preparativi per affrontare il tifone Yagi e le inondazioni imminenti

08 Settembre 2024_ Il governo tailandese, guidato dal Primo Ministro Srettha Thavisin, sta intensificando i preparativi per affrontare il tifone Yagi e le potenziali inondazioni nel bacino del fiume Chao Phraya. Il Ministro dell'Agricoltura, Narumon Pinyosinwat, ha visitato la diga di Chao Phraya per monitorare la situazione e garantire che le misure di gestione delle acque siano pronte. Le autorità hanno già iniziato a deviare l'acqua attraverso la diga per ridurre il rischio di inondazioni, mentre il livello dell'acqua nel bacino sta stabilizzandosi. La situazione è monitorata attentamente, con piani di emergenza in atto per minimizzare l'impatto sulle comunità locali, come riportato da khaosod.co.th. Il governo ha anche avviato campagne di sensibilizzazione per informare i cittadini su come prepararsi per le inondazioni e garantire la loro sicurezza.