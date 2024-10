Tailandia: Pressione per la riduzione dei tassi d'interesse da parte del settore privato

15 Ottobre 2024_ Il settore privato thailandese sta esercitando pressioni sulla Banca di Thailandia (ธปท.) affinché riduca i tassi d'interesse, con richieste di un abbassamento di almeno 0,25% entro la fine dell'anno. Le preoccupazioni riguardano l'impatto dell'attuale tasso d'interesse elevato e della forza del baht sulle esportazioni e sull'economia in generale. La prossima riunione del Comitato di Politica Monetaria (กนง.) è attesa con interesse, poiché le decisioni potrebbero influenzare la crescita economica del paese. La fonte di queste informazioni è กรุงเทพธุรกิจ. Inoltre, il settore privato ha proposto misure per stimolare l'economia, tra cui un sostegno per le piccole e medie imprese e la gestione delle risorse idriche.