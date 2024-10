Tailandia: Previsioni di crescita del PIL al 3% per il 2025

31 Ottobre 2024_ Il Ministero delle Finanze thailandese prevede una crescita del PIL del 3% per il 2025, sostenuta da cinque fattori chiave: consumo privato, esportazioni, turismo e investimenti pubblici e privati. Si stima che il numero di turisti stranieri in Thailandia raggiunga i 39 milioni, contribuendo alla fiducia nel settore commerciale. Inoltre, il governo prevede un aumento della spesa pubblica e investimenti privati, in particolare in grandi progetti infrastrutturali. Tuttavia, si avverte che fattori esterni, come le tensioni geopolitiche, potrebbero influenzare negativamente la crescita economica. La notizia è riportata da กรุงเทพธุรกิจ. La Thailandia, nota per la sua economia in crescita e il settore turistico fiorente, sta monitorando attentamente le dinamiche globali che potrebbero impattare il suo sviluppo.