Tailandia: Primo caso sospetto di una nuova variante di mpox

22 Agosto 2024_ La Thailandia potrebbe avere il suo primo caso di una nuova variante di mpox, secondo il Dipartimento di Controllo delle Malattie (DDC). Un uomo di 43 anni è stato diagnosticato con mpox dopo essere tornato da un viaggio all'estero e ha avuto contatti ravvicinati con diverse persone durante il soggiorno. Il DDC ha identificato 43 individui che sono stati in contatto con il paziente e li sta monitorando per eventuali sintomi, raccomandando l'autoisolamento. Le autorità sanitarie stanno collaborando con organismi internazionali per confermare la variante del virus e stabilire le misure preventive necessarie. La notizia è riportata dal Bangkok Post. Il mpox, precedentemente noto come vaiolo delle scimmie, è una malattia virale che può causare sintomi gravi e si trasmette attraverso il contatto diretto.