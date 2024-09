Tailandia: Primo incontro del governo di Phaethongthan Shinawatra con nuove nomine e proteste

17 Settembre 2024_ La nuova premier tailandese Phaethongthan Shinawatra ha presieduto il primo incontro del Consiglio dei Ministri, durante il quale sono state annunciate le nomine dei vicepremier e dei membri del governo. Il vicepremier Phumitham Wechayachai è stato incaricato di supervisionare diversi organi di sicurezza nazionale. Nel frattempo, gruppi di attivisti hanno manifestato davanti al Palazzo di Governo, chiedendo giustizia per l'ex primo ministro Thaksin Shinawatra, padre di Phaethongthan. La situazione politica rimane tesa, con l'opposizione che attende di discutere questioni urgenti come le inondazioni. La notizia è riportata da เดลินิวส์. Le manifestazioni sono state organizzate da reti di studenti e cittadini che chiedono un'azione concreta da parte del governo per affrontare le problematiche sociali e politiche attuali.