Tailandia: Proposta di accordo per limitare l'ingresso di stranieri a Mae Sot

6 Luglio 2024_ Il colonnello Natthakorn Rueantip, comandante della task force Ratchamanu, ha discusso l'assistenza fornita a 12 cittadini marocchini costretti a lavorare in un'area criminale lungo il fiume Moei, al confine con la Birmania. L'esercito thailandese ha coordinato l'operazione di salvataggio, riuscendo a liberare 20 dei 22 marocchini che avevano richiesto aiuto. Il colonnello ha sottolineato la necessità di accordi con i paesi di origine per prevenire l'ingresso di stranieri in aree problematiche come Mae Sot. Rangsiman Rome, presidente della Commissione per la Sicurezza Nazionale, ha proposto di elevare la questione a priorità nazionale per contrastare il traffico di esseri umani. Lo riporta matichon.co.th. La proposta include l'uso di tecnologie di sorveglianza e la revisione delle politiche di ingresso per migliorare la sicurezza lungo il confine.