Tailandia: Proposta per un'app di comando centrale per i soccorsi

21 Settembre 2024_ Volontari di 12 organizzazioni hanno suggerito al governo tailandese di sviluppare un'applicazione che funzioni come un centro di comando digitale per i soccorritori. Questa iniziativa mira a garantire un'assistenza tempestiva alle vittime di disastri, migliorando la coordinazione tra i vari gruppi di soccorso. L'app potrebbe facilitare la comunicazione e la gestione delle operazioni di soccorso, rendendo più efficiente la risposta alle emergenze. La proposta è stata accolta con interesse, evidenziando l'importanza della tecnologia nella gestione delle crisi. La notizia è stata riportata dal Bangkok Post. L'implementazione di tale app potrebbe rappresentare un passo significativo per migliorare la preparazione e la risposta del paese a eventi catastrofici.