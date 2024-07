Tailandia: Proprietari terrieri usano rifiuti al posto del terreno

7 Luglio 2024_ Alcuni proprietari terrieri in Tailandia sono stati scoperti a utilizzare rifiuti al posto del terreno per riempire le loro proprietà....

7 Luglio 2024_ Alcuni proprietari terrieri in Tailandia sono stati scoperti a utilizzare rifiuti al posto del terreno per riempire le loro proprietà. Questa pratica illegale ha sollevato preoccupazioni ambientali e sanitarie tra le comunità locali. Le autorità stanno indagando per identificare i responsabili e prendere le misure necessarie per ripristinare l'area colpita. La situazione ha evidenziato la necessità di una maggiore vigilanza e regolamentazione nella gestione dei rifiuti. Lo riporta il sito di notizie เดลินิวส์. Le autorità locali stanno collaborando con esperti ambientali per valutare l'impatto e pianificare interventi di bonifica.