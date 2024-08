Tailandia: Proseguono le operazioni di salvataggio dopo il crollo di un tunnel ferroviario

28 Agosto 2024_ Le operazioni di salvataggio per tre lavoratori intrappolati nel crollo di un tunnel ferroviario in Tailandia continuano, con il vice...

28 Agosto 2024_ Le operazioni di salvataggio per tre lavoratori intrappolati nel crollo di un tunnel ferroviario in Tailandia continuano, con il vice primo ministro Anutin Charnvirakul che supervisiona le operazioni. Nonostante oltre 80 ore di ricerca, i soccorritori non sono ancora riusciti a estrarre i tre uomini a causa di difficoltà tecniche e rischi per la sicurezza. I segnali vitali dei lavoratori sono stati rilevati, ma la situazione rimane critica, con la necessità di scavare ulteriormente per raggiungerli. La fonte di questa notizia è khaosod.co.th. Le operazioni di salvataggio coinvolgono anche ingegneri e personale della Protezione Civile, con l'obiettivo di garantire la sicurezza di tutti i coinvolti.