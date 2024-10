Tailandia: Quasi il 20% degli adolescenti thailandesi necessita di supporto psicologico

20 Ottobre 2024_ Un'indagine condotta dal Dipartimento della Salute Mentale ha rivelato che quasi il 20% degli adolescenti thailandesi ha bisogno di supporto psicologico. Il sondaggio, che ha coinvolto 1.000 ragazzi, ha evidenziato che molti di loro stanno affrontando stress e ansia. In risposta a questa situazione, il dipartimento ha sviluppato un'app per identificare i giovani in difficoltà e fornire loro risorse utili. La notizia è stata riportata dal Bangkok Post. L'app rappresenta un passo importante per affrontare le crescenti problematiche di salute mentale tra i giovani in Tailandia, un tema di crescente rilevanza nel paese.