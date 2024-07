Tailandia: Quattro nazioni ASEAN accelerano progetti di infrastrutture marittime

30 Luglio 2024_ Quattro paesi dell'ASEAN, tra cui Thailandia, Cambogia, Malesia e Singapore, stanno avviando importanti progetti di infrastrutture marittime per migliorare la capacità di trasporto nella regione. La Thailandia propone il progetto 'Land Bridge' con un investimento di 1 trilione di baht, mentre la Cambogia sta sviluppando il canale 'Funan Techo' per connettere il fiume Mekong con il Golfo della Thailandia. La Malesia prevede di espandere il porto di Klang, e Singapore sta lavorando per rendere il porto di Tuas il più grande al mondo. Secondo l'agenzia di stampa กรุงเทพธุรกิจ, questi sviluppi non dovrebbero influenzare negativamente la Thailandia, che continua a mantenere una posizione strategica nel commercio marittimo. La regione dell'ASEAN si sta affermando come un attore chiave nel commercio globale, con progetti che mirano a ottimizzare le rotte di navigazione e a ridurre i tempi di transito.