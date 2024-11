Tailandia: Relazioni solide con gli Stati Uniti indipendentemente dalle elezioni presidenziali

07 Novembre 2024_ Il Ministro degli Affari Esteri della Thailandia, Maris Sangiampongsa, ha dichiarato che le relazioni tra la Thailandia e gli Stati Uniti rimarranno forti, indipendentemente dall'esito delle elezioni presidenziali statunitensi. Durante un evento a Bangkok, ha sottolineato che i legami diplomatici tra i due Paesi sono robusti e costanti, e che gli obiettivi comuni continueranno a guidare la cooperazione. Il Primo Ministro Prayut Chan-o-cha ha evidenziato l'importanza di mantenere partnership internazionali equilibrate per il beneficio della nazione. La Thailandia si impegna a sviluppare strategie diplomatiche che favoriscano stabilità e cooperazione in vari settori, inclusi commercio e iniziative di sviluppo economico. La notizia è riportata dal Bangkok Post. La Thailandia, situata nel sud-est asiatico, è un alleato strategico degli Stati Uniti nella regione, con una lunga storia di cooperazione in ambito economico e militare.