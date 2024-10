Tailandia: Riaprono i negoziati con la Cambogia per l'esplorazione di un campo petrolifero offshore

10 Ottobre 2024_ Il governo della Thailandia, guidato dal Primo Ministro Paetongtarn Shinawatra, ha annunciato la ripresa dei colloqui con la Cambogia per l'esplorazione di un campo petrolifero offshore controverso, con riserve stimate di almeno 300 miliardi di dollari. Questa iniziativa è considerata una delle dieci priorità urgenti dell'amministrazione, mirata a stabilizzare i prezzi dell'energia e ridurre le importazioni di combustibili. Nonostante le sfide diplomatiche e le preoccupazioni sulla sovranità, alcuni funzionari thailandesi sono ottimisti riguardo a un possibile accordo. La Cambogia ha espresso la sua disponibilità a continuare le discussioni, come riportato da กรุงเทพธุรกิจ. La Thailandia, che dipende fortemente dal gas naturale per il 60% delle sue esigenze energetiche, potrebbe esaurire le sue riserve nei prossimi cinque-dieci anni, rendendo urgente la ricerca di nuove fonti di approvvigionamento.