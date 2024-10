Tailandia: Richiesta di scioglimento del partito Pheu Thai per presunti legami con Thaksin Shinawatra

21 Ottobre 2024_ Una petizione è stata presentata per richiedere lo scioglimento del partito Pheu Thai, accusato di essere influenzato dall'ex premier Thaksin Shinawatra, nonostante la sua assenza come membro del partito. La Commissione Elettorale ha confermato che sta esaminando quattro petizioni che sostengono tali accuse, che potrebbero portare a un'indagine approfondita e, se necessario, a un rinvio alla Corte Costituzionale. Tra i firmatari delle petizioni ci sono figure politiche di vari partiti, che chiedono di indagare non solo su Pheu Thai, ma anche su altre cinque formazioni politiche. Pheu Thai ha respinto le accuse, affermando di avere prove solide per difendersi, come riportato da Bangkok Post. Thaksin Shinawatra è un ex primo ministro thailandese, noto per il suo impatto sulla politica del paese e per le sue controversie legali.