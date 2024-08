Tailandia: Riduzione dei tassi d'interesse in un contesto politico conflittuale

16 Agosto 2024_ La Banca di Thailandia ha annunciato una nuova riduzione dei tassi d'interesse, cercando di stimolare l'economia in un periodo di crescente conflitto politico. Questa decisione arriva in un momento in cui il paese affronta sfide significative, tra cui manifestazioni e tensioni sociali. Gli analisti prevedono che la mossa possa avere un impatto positivo sulla crescita economica, ma le incertezze politiche potrebbero limitare i risultati attesi. La situazione attuale richiede attenzione, poiché il clima politico potrebbe influenzare la fiducia degli investitori e dei consumatori. La notizia è stata riportata da กรุงเทพธุรกิจ. La Banca di Thailandia continua a monitorare attentamente la situazione economica e politica per adattare le proprie politiche monetarie.