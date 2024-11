Tailandia: Rientro delle salme di quattro lavoratori thailandesi uccisi in Israele

08 Novembre 2024_ Oggi arriveranno in Thailandia le salme di quattro lavoratori thailandesi uccisi nel conflitto in corso tra Israele e Hezbollah. Il...

08 Novembre 2024_ Oggi arriveranno in Thailandia le salme di quattro lavoratori thailandesi uccisi nel conflitto in corso tra Israele e Hezbollah. Il governo thailandese ha organizzato il rimpatrio delle salme e fornirà assistenza alle famiglie delle vittime. Una cerimonia si terrà all'aeroporto per onorare i defunti, con la partecipazione di funzionari e familiari. Il governo ha espresso le proprie condoglianze e ha ribadito l'impegno per garantire la sicurezza dei cittadini thailandesi all'estero. La notizia è riportata dal Bangkok Post. Questo tragico evento sottolinea i rischi che affrontano i lavoratori thailandesi in zone di conflitto.