Tailandia: Rifiutato il disegno di legge di amnistia per il Primo Ministro

27 Ottobre 2024_ Il Parlamento thailandese ha respinto un disegno di legge che prevedeva l'amnistia per il Primo Ministro, suscitando reazioni...

27 Ottobre 2024_ Il Parlamento thailandese ha respinto un disegno di legge che prevedeva l'amnistia per il Primo Ministro, suscitando reazioni contrastanti tra i membri del governo e dell'opposizione. La proposta, sostenuta da alcuni partiti, mirava a proteggere il Primo Ministro da eventuali accuse legali, ma è stata considerata inaccettabile da molti legislatori. Il rifiuto del disegno di legge evidenzia le tensioni politiche in corso nel Paese, dove la questione della responsabilità politica è al centro del dibattito pubblico. La notizia è stata riportata da เดลินิวส์. La situazione politica in Tailandia è caratterizzata da frequenti conflitti tra il governo e l'opposizione, con richieste di maggiore trasparenza e responsabilità da parte dei cittadini.