Tailandia: Riforma del settore pubblico per ridurre spese e migliorare stipendi

23 Settembre 2024_ La Tailandia sta pianificando una riforma significativa del settore pubblico, con l'obiettivo di ridurre le spese annuali di oltre 100 miliardi di baht, rivedendo stipendi, benefici e costi sanitari per i funzionari pubblici. Il governo intende allineare le retribuzioni dei dipendenti pubblici a quelle del settore privato, in risposta all'invecchiamento della popolazione e alle nuove esigenze sociali. Inoltre, sono previsti interventi per migliorare l'efficienza e la sostenibilità del sistema di welfare. La notizia è riportata dal quotidiano เดลินิวส์. Ulteriori dettagli sulla riforma e le sue implicazioni saranno disponibili nelle edizioni future del giornale.