Tailandia: Riforma della gestione di Thai Airways con nuovi dirigenti

05 Novembre 2024_ La vice leader del partito Popolare, Sirikanya Tansakul, ha annunciato su Facebook l'aggiunta di due nuovi dirigenti al piano di ristrutturazione di Thai Airways (THAI). Dopo tre-quattro anni di ristrutturazione, la compagnia aerea sta per uscire dal piano di recupero, con un progetto che prevede la conversione del debito in capitale e la riduzione del capitale per tornare a un bilancio positivo. L' 8 novembre, i creditori di Thai Airways dovranno votare per approvare il piano di ristrutturazione modificato, che include l'aggiunta di nuovi dirigenti per garantire una maggioranza nel comitato di gestione. La notizia è riportata da กรุงเทพธุรกิจ. La compagnia aerea, che ha accumulato un debito di 129 miliardi di baht, ha ricevuto un prestito governativo di 12,8 miliardi di baht, ma il governo sta cercando di aumentare il suo controllo senza ripristinare lo status di ente statale.