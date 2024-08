Tailandia: Riforma della legge sul gioco d'azzardo per migliorare la tassazione

14 Agosto 2024_ La Tailandia sta considerando una riforma della legge sul gioco d'azzardo, attualmente afflitta da diverse lacune che compromettono la raccolta fiscale e la protezione del pubblico. Le autorità hanno riconosciuto che l'attuale normativa non riesce a garantire un adeguato controllo e supervisione, portando a perdite significative per lo Stato. La riforma mira a colmare queste lacune, migliorando così la situazione fiscale e la sicurezza dei cittadini. Le modifiche proposte potrebbero includere meccanismi più rigorosi per la regolamentazione del settore. La notizia è stata riportata da กรุงเทพธุรกิจ. Le autorità tailandesi stanno lavorando per garantire che le nuove leggi siano più efficaci nel tutelare i cittadini e nel massimizzare le entrate fiscali derivanti dal gioco d'azzardo.