Tailandia: Rinvio dell'aumento del salario minimo a 400 baht per mancanza di quorum

21 Settembre 2024_ L'atteso aumento del salario minimo giornaliero a 400 baht in Tailandia è stato rinviato a causa della mancanza di partecipazione alla riunione del comitato per i salari. Solo nove membri erano presenti, mentre ne servivano almeno dieci per raggiungere il quorum necessario per votare. Il Segretario Permanente per il Lavoro, Pairoj Chotikasathien, ha espresso la sua delusione per l'impossibilità di procedere con la votazione. Un nuovo incontro è previsto per martedì prossimo, ma anche se si raggiungesse un accordo, l'aumento non potrà essere implementato il 1° ottobre come inizialmente previsto. La notizia è riportata dal Bangkok Post. L'aumento del salario minimo è una delle promesse elettorali del governo Pheu Thai, che mira a migliorare le condizioni di vita dei lavoratori tailandesi.