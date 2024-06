Tailandia: Ripresa economica trainata da turismo, governo e consumi

27 Giugno 2024_ La Banca di Thailandia prevede una forte ripresa economica nella seconda metà del 2024, sostenuta principalmente dal settore turistico, dalle politiche governative e dall'aumento dei consumi interni. Il turismo, in particolare, è visto come un motore chiave per la crescita economica, grazie al ritorno dei visitatori internazionali. Le misure di stimolo del governo e l'incremento della spesa dei consumatori locali contribuiscono ulteriormente a questa ripresa. La Banca di Thailandia sottolinea l'importanza di questi fattori nel rafforzare l'economia nazionale. Lo riporta il sito di notizie กรุงเทพธุรกิจ. La ripresa economica è attesa nonostante le sfide globali, grazie a una strategia integrata che coinvolge vari settori.