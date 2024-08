Tailandia: Ristoratori chiedono misure urgenti al nuovo governo di Phaethongthan

19 Agosto 2024_ I ristoratori tailandesi, rappresentati da Soraetep Rojpachanarach, hanno sollecitato il nuovo governo di Phaethongthan Shinawatra a prendere in considerazione tre richieste urgenti per stimolare l'economia del settore. Le richieste includono la modifica di leggi obsolete che limitano la vendita di alcolici, la riduzione delle tasse sugli immobili per i ristoranti e l'implementazione di misure di stimolo economico per i consumatori. Soraetep ha avvertito che senza interventi tempestivi, oltre il 50% dei ristoranti potrebbe chiudere entro la fine dell'anno. La notizia è riportata da matichon.co.th. La situazione economica in Thailandia è attualmente critica, con una crescita stagnante rispetto ad altri paesi asiatici, come la Malesia, che ha registrato un aumento del 5%.