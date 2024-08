Tailandia: Ritardi nella formazione del nuovo governo di Phaethongthan Shinawatra

25 Agosto 2024_ La formazione del nuovo governo in Tailandia, guidato da Phaethongthan Shinawatra, sta affrontando ritardi significativi a causa della mancanza di nomi ufficiali per i ministri da parte dei partiti di coalizione. Il vice primo ministro Phumitham Wechayachai ha dichiarato che alcuni partiti non hanno ancora presentato le loro proposte, creando confusione e responsabilità interne. Nonostante le pressioni per accelerare il processo, il governo sta cercando di garantire che tutti i candidati soddisfino i requisiti etici e legali. La situazione è ulteriormente complicata dalla necessità di approvare le nomine attraverso il processo di approvazione reale. La fonte di questa notizia è thairath.co.th. La situazione politica in Tailandia rimane tesa, con i partiti che cercano di trovare un accordo per garantire la stabilità del governo.