Tailandia: Ritardi nella nomina dei ministri del nuovo governo

27 Agosto 2024_ La formazione del nuovo governo tailandese, guidato da Phaetongtarn Shinawatra, sta affrontando ritardi significativi nella presentazione dei nomi dei ministri. Alcuni partiti, tra cui il Palang Pracharath Party (PPRP), hanno sollecitato l'invio di documenti necessari per la verifica dei candidati, mentre altri partiti non hanno ancora completato la loro lista. Il processo di verifica delle qualifiche dei candidati è in corso, ma non ci sono scadenze fissate per la presentazione finale. La situazione è complicata da richieste di chiarimenti e documentazione da parte dell'ufficio del Primo Ministro. La fonte di questa notizia è thairath.co.th. La situazione politica in Tailandia è delicata, con il nuovo governo che cerca di stabilire la propria legittimità e affrontare le sfide interne.