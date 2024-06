Tailandia: Ritorno dei voli diretti per Milano e Oslo con Thai Airways

25 Giugno 2024_ Il gruppo Central, in collaborazione con Thai Airways, ha annunciato il ritorno dei voli diretti tra Bangkok e Milano, oltre che Oslo. I passeggeri dei voli inaugurali riceveranno regali speciali, tra cui sciarpe in edizione limitata e borse con design unici. Questi omaggi sono frutto della collaborazione tra il marchio tailandese Good Goods e artisti autistici della fondazione Autism Thai. Inoltre, i passeggeri potranno usufruire di numerosi vantaggi presso i negozi del gruppo Central, inclusi i grandi magazzini Rinascente in Italia. Lo riporta sdthailand.com. L'iniziativa mira a rafforzare il turismo e l'economia, attirando visitatori europei in Tailandia.