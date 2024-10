Tailandia: Riunione dei partiti di governo per discutere crisi politica e possibili riforme

21 Ottobre 2024_ Il Primo Ministro tailandese, 'Ing' Phaethongthar Shinawatra, ha convocato i leader dei partiti di governo per una cena di lavoro a Bangkok, al fine di discutere le attuali difficoltà politiche e le possibili riforme. Durante l'incontro, si è parlato della recente decisione della Commissione Elettorale di indagare su sei partiti per presunti atti contrari alla Costituzione, in particolare riguardo all'influenza di Thaksin Shinawatra, ex Primo Ministro e padre di 'Ing'. I partecipanti hanno anche valutato scenari futuri e la possibilità di una legge di amnistia, mentre il segretario del partito Pheu Thai ha espresso preoccupazione per la perdita di fiducia da parte degli investitori e dei turisti. La notizia è riportata da เดลินิวส์, evidenziando l'importanza di stabilizzare la situazione politica per il bene del paese.