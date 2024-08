Tailandia: Riunione del Consiglio dei Ministri per affrontare la crisi del pesce gatto nero

20 agosto 2024_ Il Vice Primo Ministro Phumitham Wechayachai ha presieduto la riunione del Consiglio dei Ministri presso il Palazzo del Governo, affrontando questioni cruciali come il piano d'azione per combattere l'invasione del pesce gatto nero dal 2024 al 2027. Il Consiglio ha approvato misure per controllare e ridurre la popolazione di questo pesce invasivo, che minaccia la biodiversità acquatica in Thailandia. Inoltre, è stata discussa la preparazione per la seconda riunione ministeriale della Asia Zero Emission Community (AZEC) e l'approvazione di dichiarazioni congiunte per la cooperazione educativa nell'ASEAN. La notizia è riportata da เดลินิวส์. Il piano d'azione prevede un budget di 450 milioni di baht e mira a coinvolgere vari settori nella lotta contro l'invasione del pesce gatto nero.