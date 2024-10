Tailandia: RML e Euro Creations presentano l'esperienza Poltrona Frau

31 Ottobre 2024_ RML, azienda tailandese di sviluppo immobiliare, ha collaborato con Euro Creations per offrire un'esperienza esclusiva ai clienti attraverso il marchio italiano Poltrona Frau. Durante l'evento, i partecipanti hanno potuto esplorare un Monobrand store, ammirando l'eleganza e la qualità dei prodotti di design italiano, simbolo di artigianato raffinato. Poltrona Frau, fondata nel 1912, è rinomata per la sua maestria nella lavorazione della pelle e per la produzione di interni di lusso, inclusi quelli per auto di alta gamma come Ferrari e Lamborghini. La notizia è riportata da banmuang.co.th. L'evento ha incluso anche un tour esclusivo e attività ispirate alla cultura italiana, creando un'atmosfera di lusso e raffinatezza per i clienti di RML.