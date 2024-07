Tailandia: Sardegna arriva a Bangkok con Chef Bruno Ferrari

4 Luglio 2024_ Gli amanti della cucina italiana a Bangkok possono ora gustare le delizie della Sardegna grazie all'iniziativa dello Chef Bruno Ferrari. Presso il Volti Tuscan Grill & Bar, Ferrari presenta un menu di quattro portate che include piatti tipici come l'Insalata di Polpo, la Pasta alla Sardegna, il Maialino da Latte Arrosto e il dessert Seadas. Questo evento culinario esclusivo sarà disponibile dall'8 luglio al 7 agosto 2024, offrendo un'esperienza gastronomica unica nel cuore della capitale tailandese. Il prezzo per questa esperienza è di THB 2,280++ per adulto. Lo riporta thai.news. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il ristorante del Shangri-La Bangkok.