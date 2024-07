Tailandia: Scoperta di un antico artefatto buddista a Chiang Mai

27 Luglio 2024_ Un'importante scoperta archeologica è avvenuta a Chiang Mai, dove è stato rinvenuto un antico artefatto buddista risalente a secoli fa. Gli esperti ritengono che l'oggetto possa fornire nuove informazioni sulla storia e la cultura buddista della regione. La scoperta è stata effettuata durante lavori di restauro in un tempio locale, suscitando grande interesse tra storici e appassionati di archeologia. Le autorità locali hanno annunciato che l'artefatto sarà esposto al pubblico in un museo della città, per promuovere la conoscenza del patrimonio culturale tailandese. La notizia è stata riportata da เดลินิวส์. Questo ritrovamento sottolinea l'importanza di preservare e valorizzare la storia culturale della Tailandia, un paese ricco di tradizioni e monumenti storici.