Tailandia: Scoperta truffa da 70 milioni di baht orchestrata da un noto sinologo

5 Novembre 2024_ Un noto sinologo in Tailandia è accusato di aver truffato numerosi clienti, facendoli perdere oltre 70 milioni di baht attraverso pratiche ingannevoli. Le vittime sono state convinte ad acquistare statue di divinità e a modificare le loro abitazioni per scacciare le energie negative, ma non hanno mai ricevuto i prodotti promessi. Le indagini della polizia hanno rivelato che il sinologo potrebbe affrontare accuse di frode e riciclaggio di denaro, poiché le sue azioni sembrano costituire un comportamento fraudolento sistematico. La fonte di questa notizia è il Daily News. Attualmente, oltre 20 persone hanno sporto denuncia, evidenziando la gravità della situazione e la necessità di proteggere i cittadini da simili inganni.