Tailandia: Secretlab lancia la collezione Lamborghini con un tocco italiano

18 Agosto 2024_ In Thailandia, Secretlab ha presentato la nuova collezione Deluxe in collaborazione con Automobili Lamborghini, unendo design e...

18 Agosto 2024_ In Thailandia, Secretlab ha presentato la nuova collezione Deluxe in collaborazione con Automobili Lamborghini, unendo design e lusso. La collezione include le edizioni Giallo Auge e Verde Selvans, ispirate ai colori iconici di Lamborghini, con dettagli di alta qualità e un design che riflette l'eleganza del marchio italiano. Inoltre, è stato lanciato il tavolo MAGNUS Pro, che presenta un tappetino con i colori della bandiera italiana, sottolineando il legame con l'Italia. La notizia è stata riportata da techoffside.com, evidenziando l'importanza della collaborazione tra marchi di prestigio. I prodotti sono disponibili per l'acquisto esclusivamente su Shopee Mall, con un'attenzione particolare alla qualità e al design distintivo.