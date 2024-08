Tailandia: Secretlab presenta la collezione Lamborghini con un tocco italiano

15 Agosto 2024_ Secretlab ha lanciato una nuova collezione di sedie ispirata a Lamborghini, disponibile in due edizioni: Giallo Auge e Verde Selvans....

15 Agosto 2024_ Secretlab ha lanciato una nuova collezione di sedie ispirata a Lamborghini, disponibile in due edizioni: Giallo Auge e Verde Selvans. Questi modelli, realizzati con materiali di alta qualità, riflettono l'eleganza e l'innovazione del design italiano, tipico della casa automobilistica di Sant'Agata Bolognese. La collezione include anche un tavolo regolabile, creando un set perfetto per gli appassionati di gaming e design. La notizia è stata riportata da ai-it.tech, evidenziando l'importanza della collaborazione tra il marchio di gaming e il prestigioso produttore di auto italiane. I prodotti saranno disponibili in Thailandia attraverso Shopee Mall, offrendo ai fan locali l'opportunità di possedere un pezzo di artigianato italiano.