Tailandia: Seminario su 'Thailand Next' per una grande transizione nazionale

03 Ottobre 2024_ Si è svolto oggi il seminario 'Thailand Next: The Great Disruption to The Great Transition' all'interno del SUSTAINABILITY EXPO 2024, organizzato dagli studenti del 66° corso del Collegio di Difesa Nazionale. I relatori, tra cui esperti del settore economico e militare, hanno discusso le sfide attuali e la necessità di un cambiamento radicale per garantire la sicurezza e la prosperità del Paese. È emerso che senza un cambiamento significativo nelle politiche governative, la Thailandia rischia di perdere la sua competitività globale e di affrontare un periodo di declino. La notizia è riportata da prachachat.net. Il seminario ha visto la partecipazione di figure di spicco come il Dr. Kobchai Phutrakul, vice presidente della Bangkok Bank, e il generale Jakkrit Thamwichai, comandante della Royal Thai Air Force.