Tailandia: Senatori presentano mozione per destituire il primo ministro Pita

05 Agosto 2024_ Un gruppo di senatori thailandesi ha presentato una mozione per destituire il primo ministro Pita, accusandolo di violare la costituzione a causa della sua partecipazione azionaria in un media. La mozione è stata motivata dalla preoccupazione che tale coinvolgimento possa compromettere l'integrità del governo. I senatori sostengono che la situazione rappresenti un conflitto di interessi inaccettabile per un leader politico. La questione solleva interrogativi sulla trasparenza e la responsabilità nella politica thailandese. La notizia è riportata da Bangkok Post. La mozione potrebbe avere ripercussioni significative sulla stabilità del governo e sulla fiducia pubblica nei confronti delle istituzioni politiche in Tailandia.