Tailandia: Sette funzionari doganali accusati di corruzione per importazione di auto di lusso

25 Giugno 2024_ Sette funzionari del Dipartimento delle Dogane della Tailandia sono stati accusati di corruzione per aver facilitato l'importazione di 62 auto di lusso con dichiarazioni di valore false. Le auto, tra cui Lamborghini e Maserati, sono state importate da tre aziende con un valore dichiarato inferiore al reale, causando un danno allo Stato di oltre 897 milioni di baht. La Commissione Nazionale Anticorruzione (NACC) ha deciso di inviare il caso alla Procura Generale per ulteriori azioni legali. La NACC ha anche ordinato al Dipartimento delle Dogane di recuperare i danni. Lo riporta il sito di notizie เดลินิวส์. Le indagini su altre 60 auto di lusso importate sono ancora in corso.