Tailandia: Settore alberghiero in crisi dopo l'insediamento del nuovo governo

13 Settembre 2024_ Il settore alberghiero in Tailandia sta affrontando una crisi a causa di fattori economici negativi che hanno portato a un calo delle prenotazioni e a ricavi inferiori rispetto ai livelli pre-pandemia. Gli operatori del settore chiedono al nuovo governo di implementare misure di stimolo economico per sostenere le attività alberghiere. La situazione attuale evidenzia le difficoltà che il settore sta vivendo nel recupero dopo gli impatti del COVID-19. Le richieste degli imprenditori mirano a garantire la sopravvivenza delle strutture ricettive e a rilanciare il turismo nel Paese. La notizia è riportata da กรุงเทพธุรกิจ. Il governo tailandese, recentemente insediato, si trova di fronte alla sfida di affrontare le problematiche economiche e di sostenere un settore cruciale per l'economia nazionale.