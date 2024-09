Tailandia: Settore imprenditoriale chiede intervento per affrontare il rafforzamento del baht

24 Settembre 2024_ Otto organizzazioni imprenditoriali tailandesi hanno espresso la necessità di un incontro con il Ministero delle Finanze e la Banca di Thailandia per discutere le problematiche legate al rafforzamento del baht, che sta influenzando negativamente le esportazioni. Le aziende temono che la continua apprezzamento della valuta possa compromettere la competitività dei prodotti tailandesi sui mercati internazionali. Inoltre, si segnala che la volatilità del baht sta creando incertezze nel settore commerciale, richiedendo misure urgenti per stabilizzare la situazione. Le organizzazioni chiedono un dialogo costruttivo per trovare soluzioni efficaci a queste sfide economiche. La notizia è riportata da กรุงเทพธุรกิจ. Le preoccupazioni riguardano in particolare le piccole e medie imprese, che sono fondamentali per l'economia tailandese e rappresentano una parte significativa delle esportazioni nazionali.