Tailandia: Settore turistico valuta piano 'sandbox' per rilancio

30 Settembre 2024_ L'industria turistica thailandese sta considerando l'implementazione di un piano 'sandbox' per stimolare la ripresa del turismo nella regione di Samut Prakan. Questa strategia mira a creare aree sicure per i turisti, consentendo loro di esplorare il paese in modo controllato e sicuro. Il piano è parte di un'iniziativa più ampia per attrarre visitatori internazionali e rilanciare l'economia locale, fortemente colpita dalla pandemia. Le autorità locali stanno collaborando con operatori turistici per definire i dettagli di questa proposta. La notizia è riportata da กรุงเทพธุรกิจ. La regione di Samut Prakan è situata a sud di Bangkok ed è nota per le sue attrazioni culturali e storiche.