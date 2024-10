Tailandia: Simposio ESG 2024 promuove la transizione verde inclusiva

30 Settembre 2024_ Si è svolto ieri il Simposio ESG 2024: Driving Inclusive Green Transition presso il Queen Sirikit National Convention Center di Bangkok. L'evento ha visto la partecipazione di importanti figure, tra cui Thapana Sirivadhanabhakdi, presidente e CEO di Thai Beverage, e il vice primo ministro Prasert Jantararuangtong. Il simposio ha messo in evidenza l'importanza della sostenibilità e della transizione ecologica, promuovendo un approccio inclusivo per affrontare le sfide ambientali. La manifestazione ha riunito esperti e leader del settore per discutere strategie e soluzioni innovative. La notizia è riportata dal Bangkok Post. Il Queen Sirikit National Convention Center è uno dei principali centri congressuali della Tailandia, noto per ospitare eventi di rilevanza nazionale e internazionale.