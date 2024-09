Tailandia: SIRIVANNAVARI debutta alla Milano Fashion Week 2024

09 Settembre 2024_ Il marchio tailandese SIRIVANNAVARI, fondato dalla principessa Sirivannavari Nariratana, parteciperà ufficialmente alla Milano Fashion Week con la presentazione della collezione "Spring/Summer 2025". Questo evento rappresenta un'importante opportunità per il brand, che sarà visibile a una platea internazionale di media, stilisti e influencer il 18 settembre 2024, presso il celebre Duomo di Milano. Dopo la presentazione a Milano, la collezione sarà esposta anche a Parigi, consolidando ulteriormente i legami tra la moda tailandese e quella italiana. La notizia è stata riportata da mekhanews.com, evidenziando l'importanza della partecipazione di SIRIVANNAVARI in un contesto di moda globale. Questo debutto segna un passo significativo per la promozione della cultura e dello stile tailandese nel panorama della moda internazionale.