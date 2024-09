Tailandia: SIRIVANNAVARI debutta alla Milano Fashion Week con ispirazioni italiane

17 Settembre 2024_ Il brand thailandese SIRIVANNAVARI, guidato dalla principessa Sirivannavari Nariratana, parteciperà per la prima volta alla Milano...

17 Settembre 2024_ Il brand thailandese SIRIVANNAVARI, guidato dalla principessa Sirivannavari Nariratana, parteciperà per la prima volta alla Milano Fashion Week il 18 settembre 2024. La collezione Spring/Summer 2025 trae ispirazione dall'arte rinascimentale italiana, con riferimenti a opere di Michelangelo e Sandro Botticelli, celebrando la bellezza femminile attraverso la moda. La stylist parigina Barbara Baumel collabora alla creazione della campagna pubblicitaria, evidenziando l'influenza della cultura italiana nel design. La notizia è stata riportata da mgronline.com. Questo evento segna un importante passo per la moda thailandese, portando l'estetica asiatica in un contesto internazionale di prestigio.