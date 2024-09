Tailandia: Situazione idrica critica con solo il 47% di acqua utilizzabile nelle riserve

09 Settembre 2024_ La situazione idrica in Tailandia è preoccupante, con solo il 47% delle riserve d'acqua utilizzabili, secondo il rapporto dell'Ufficio nazionale delle risorse idriche. Le recenti piogge hanno portato accumuli significativi in diverse province, con Kanchanaburi e Satun che hanno registrato i livelli più alti. Tuttavia, il paese è attualmente sotto l'influenza di un monsone che sta causando forti piogge in alcune aree, aumentando il rischio di inondazioni. Le autorità stanno monitorando attentamente le zone a rischio e hanno avviato misure di emergenza per gestire la situazione. La fonte di queste informazioni è il sito เดลินิวส์. Le previsioni indicano che le piogge continueranno nei prossimi giorni, con potenziali impatti su diverse province, richiedendo un'attenzione costante da parte delle autorità locali.