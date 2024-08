Tailandia: Smentita la notizia di furto di fondi dal portafoglio digitale governativo

17 Agosto 2024_ Il Centro per la lotta contro le fake news in Thailandia ha confermato che le recenti affermazioni riguardanti il furto di fondi dal portafoglio digitale governativo sono false. L'ufficio per lo sviluppo del governo digitale ha chiarito che l'applicazione governativa non ha accesso ai conti bancari dei cittadini e utilizza misure di sicurezza avanzate per proteggere i dati. Inoltre, è stato sottolineato che l'autenticazione per accedere all'app deve avvenire esclusivamente tramite il download da fonti ufficiali come App Store e Google Play. La notizia è stata riportata da เดลินิวส์, che invita i cittadini a non diffondere informazioni errate sui social media. L'ufficio ha anche fornito contatti per ulteriori informazioni, sottolineando l'importanza della sicurezza dei dati personali.