Tailandia: Sostegno per le comunità agricole contro l'emigrazione

16 Settembre 2024_ In Tailandia, si sta promuovendo un'iniziativa per sostenere le comunità agricole locali e contrastare l'emigrazione verso le aree...

16 Settembre 2024_ In Tailandia, si sta promuovendo un'iniziativa per sostenere le comunità agricole locali e contrastare l'emigrazione verso le aree urbane. Il progetto mira a fornire risorse e formazione agli agricoltori, incentivando la produzione agricola sostenibile e migliorando le condizioni di vita nelle zone rurali. Attraverso questo programma, si spera di rafforzare l'economia locale e mantenere le famiglie nelle loro terre, evitando il fenomeno dello spopolamento. L'iniziativa è stata accolta con favore da diverse organizzazioni locali e comunità agricole, come riportato da เดลินิวส์. Questo sforzo si inserisce in un contesto più ampio di sviluppo rurale, volto a preservare la cultura e le tradizioni agricole tailandesi.