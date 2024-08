19 Agosto 2024_ La Thailandia ospiterà il Southern Bliss Fest, un evento che si svolgerà dal 23 agosto al 1 settembre 2024, per promuovere il turismo nella regione meridionale. L'evento, organizzato in collaborazione con Vespa Thailand, includerà concerti, workshop e la presentazione di percorsi turistici, con un focus sulla cultura e la gastronomia locale. La manifestazione vedrà la partecipazione di appassionati di Vespa da tutta la Thailandia, sottolineando il legame con il famoso marchio italiano Piaggio. La notizia è riportata da taladbandee.com, evidenziando l'importanza della Vespa come simbolo di libertà e avventura nel turismo thailandese. L'evento rappresenta un'opportunità unica per scoprire le bellezze del sud della Thailandia, unendo tradizione e modernità.